Οι «αθάνατες μέδουσες» - Ισπανοί επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τον γενετικό τους κώδικα

Τον γενετικό κώδικα της «αθάνατης μέδουσας», πλάσματος ικανού να επανέρχεται στην εφηβική του κατάσταση, αποκωδικοποίησαν Ισπανοί επιστήμονες, γεννώντας ελπίδες αποκάλυψης των μυστικών που κρύβονται πίσω από τη μακροβιότητά της και της σχέσης που ενδέχεται να έχει με την ανθρώπινη γήρανση.

Η σχετική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, χαρτογράφησε το γονιδίωμα της «Turritopsis dohrnii», του μοναδικού είδους μέδουσας που «οπισθοχωρεί» στην εμβρυακή μορφή του αμέσως μετά την αναπαραγωγή, σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters».

Η ζωή της «Turritopsis» χωρίζεται σε δύο μέρη. Κατά τη μη αναπαραγωγική φάση της, όταν κύρια αποστολή της είναι να επιβιώσει, ζει στον πυθμένα. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, η μέδουσα μετακινείται σε μικρότερα βάθη για να αναπαραχθεί.

«Γνωρίζαμε εδώ και 10 με 15 χρόνια ότι αυτό το είδος μέδουσας ήταν ικανό να προχωρήσει σε μικρό γενετικό τέχνασμα», λέει ο Μόντι Γκράχαμ, ειδικός στις μέδουσες και επικεφαλής του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου της Φλόριντας, το οποίο δεν συμμετείχε στη μελέτη των Ισπανών γενετιστών. Το «τέχνασμα» αυτό χάρισε στην «Turritopsis dohrnii» το προσωνύμιο της «αθάνατης μέδουσας», όρο τον οποίο ο Γκράχαμ θεωρεί κάπως υπερβολικό.

Η μελέτη είχε ως στόχο τον εντοπισμό των αιτίων που κάνουν τη συγκεκριμένη μέδουσα διαφορετική από άλλες. Οι επιστήμονες συνέκριναν το γονιδίωμα της «Turritopsis dohrnii» με εκείνο της γενετικής «εξαδέλφης» της, «Turritopsis rubra», η οποία δεν εμφανίζει την ικανότητα αναζωογόνησης μετά την αναπαραγωγή. Η ομάδα διαπίστωσε ότι η «Turritopsis dohrnii» διαθέτει παραλλαγές στο γονιδίωμά της που την κάνουν πιο αποτελεσματική στην αντιγραφή και «επιδιόρθωση» DNA.

