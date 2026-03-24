Η Ανταρκτική θα μπορούσε να θερμαίνεται έως και 1,4 φορές ταχύτερα από το υπόλοιπο νότιο ημισφαίριο τις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που ενδέχεται να «κλειδώσει» ακραία άνοδο της στάθμης της θάλασσας και να καταστρέψει τα πολικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με νέα μελέτη βασισμένη σε κλιματικά μοντέλα.

Αυτή η επιτάχυνση της θέρμανσης, γνωστή ως «ανταρκτική ενίσχυση», αναμένεται να εμφανιστεί εάν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ήδη ο πλανήτης έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,1°C, ενώ, αν οι εκπομπές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, το όριο των 2°C μπορεί να ξεπεραστεί γύρω στο 2050, ή ακόμη νωρίτερα, μέχρι το 2040, αν συνεχιστεί η αύξησή τους.

Μέχρι σήμερα, η Ανταρκτική θεωρούνταν σχετικά «προστατευμένη» από την υπερθέρμανση λόγω του Νότιου Ωκεανού, ο οποίος απορροφά τεράστιες ποσότητες θερμότητας, και των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων που απομονώνουν την ήπειρο. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ενίσχυση αυτή είναι πιθανή, καθώς έχει ήδη παρατηρηθεί στην Αρκτική, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται περίπου τέσσερις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στην Αρκτική, ο βασικός μηχανισμός είναι η λεγόμενη ανατροφοδότηση πάγου-αλμπέντο: καθώς ο πάγος λιώνει, αποκαλύπτεται σκοτεινό νερό που απορροφά περισσότερη θερμότητα, επιταχύνοντας περαιτέρω το λιώσιμο. Στην Ανταρκτική, όμως, η θέρμανση φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη απελευθέρωση θερμότητας από τον ωκεανό που την περιβάλλει.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη καταγραφεί ανησυχητικές αλλαγές. Μεταξύ 2014 και 2016, η Ανταρκτική έχασε θαλάσσιο πάγο σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που η Αρκτική έχασε σε τέσσερις δεκαετίες. Η κατάσταση δεν έχει ανακάμψει, ενώ το 2023 σημειώθηκαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα χειμερινού πάγου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαρές αποτυχίες αναπαραγωγής σε αυτοκρατορικούς πιγκουίνους λόγω της τήξης των πάγων.

Παρότι η ανταρκτική ενίσχυση δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί άμεσα, τα μοντέλα δείχνουν ότι είναι πιθανό να εκδηλωθεί στο μέλλον. Μάλιστα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα μοντέλα ίσως υποεκτιμούν την ένταση του φαινομένου, καθώς δεν αποτυπώνουν πλήρως όλες τις πολύπλοκες διεργασίες που επηρεάζουν το κλίμα της περιοχής.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές, και κάθε μικρή μείωση της υπερθέρμανσης μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Πηγή: skai.gr

