Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε την Πέμπτη στις ακτές της νότιας Κρήτης, όπου εντοπίστηκαν τέσσερα κήτη (ζιφιοί), εκ των οποίων τρία νεκρά και ένα ζωντανό. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν το ΕΛΚΕΘΕ, ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ» και τοπικές αρχές. Ο εκβρασμός του μικρού σμήνους των φαλαινοειδών (ζιφιοί) έγινε στις ακτές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα.

Αρχικά, κάτοικοι και επισκέπτες αντίκρισαν στην ακτή του Κερατόκαμπου στο νομό Ηρακλείου ένα νεκρό φαλαινοειδές. Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατοκάμπου «Η Βίγλα» έσπευσαν να ενημερώσουν τις Αρχές και το ΕΛΚΕΘΕ.

Ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ τόνισε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου και οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ». Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι πρόκειται συνολικά για τέσσερα κήτη, τρία νεκρά και ένα ζωντανό.

Για το νεκρό κήτος που μεταφέρθηκε από τον Καλικοβρέχτη στο Μύρτο, στήθηκε επιχείρηση με επιστήμονες και τον κτηνίατρο Μιχάλη Σπυριδάκη από την Ιεράπετρα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.

Όλα τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στον Κερατόκαμπο Βιάννου και τον Μύρτο Ιεράπετρας. Η αντίδραση του Δήμου Βιάννου ήταν άμεση, καθώς η φάλαινα μήκους 6 μέτρων οδηγήθηκε σε ειδικό λάκκο για επιχωμάτωση. Για τη δεύτερη φάλαινα στον «Καλικοβρέχτη» επιλήφθηκε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Ο κτηνίατρος Μιχάλης Σπυριδάκης πήρε δείγματα από τα σπλάχνα του κήτους στην παραλία του Μύρτου για εργαστηριακές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε και τρίτο νεκρό κήτος στα παράλια της Βιάννου.

ΠΗΓΗ: neakriti.gr

