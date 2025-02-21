Κρήτη: 3 νεκρά δελφίνια ξεβράστηκαν σε παραλία των Χανίων

Προβληματισμό στην Κρήτη έχει προκαλέσει ο εντοπισμός νεκρών δελφινιών.

Τα τρία δελφίνια που εκβράστηκαν σε διάστημα λίγων εβδομάδων νεκρά στην παραλία της Παχιάς Άμμου, στο Σταυρό Ακρωτηρίου των Χανίων, είναι ένα τριπλό καμπανάκι κινδύνου.

Ένα καμπανάκι κινδύνου για τη θάλασσα, ένα για τη θαλάσσια ζωή που κινδυνεύει κι ένα για τις ακτές, όπως η Παχιά Άμμος.

Παράλληλα όμως, είναι κι ένα τριπλό καμπανάκι κινδύνου για να προειδοποιηθούν η κυβέρνηση, ο Δήμος, οι πολίτες.

Καθώς οι ωκεανοί υπερθερμαίνονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, τα δελφίνια και οι φάλαινες επηρεάζονται αρνητικά όχι μόνο από τη μόλυνση των θαλασσών, αλλά επιπλέον χάνουν τον προσανατολισμό τους από σόναρ υποβρυχίων και ηχοβολιστικές έρευνες για υδρογονάνθρακες κοκ.

Οι ακτές κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα τόνισε ο Φώτης Ποντικάκης, μέλος της οικολογικής πρωτοβουλίας Χανίων και υπεύθυνος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βάμου, στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, εξήγησε πως κάποιες συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να προστατευθούν με- επί παραδείγματι- την ανακήρυξη τους σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.



Πηγή: skai.gr

