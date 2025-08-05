Εντυπωσιακή εικόνα: Φάλαινες φυσητήρες κολυμπούν στην Ικαρία

Δύο φάλαινες φυσητήρες κατέγραψαν οι ερευνητές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρχιπέλαγος» να κολυμπούν πάνω από τον τάφρο της Ικαρίας, στο πλαίσιο έρευνας για τα θαλάσσια θηλαστικά του Αιγαίου.

«Δύο φυσητήρες ξεκινούν μια βαθιά κατάδυση πάνω από την τάφρο της Ικαρίας. Οι φυσητήρες είναι το πιο εντυπωσιακό από τα θαλάσσια θηλαστικά που καταγράψαμε αυτές τις μέρες με το πλήρωμα του “Τρίτωνα” - είναι οι γίγαντες των θαλασσών μας - το πιο μεγάλο είδος οδοντοκήτους στον πλανήτη που μπορεί να φτάσει τα 16-18 μέτρα σε μήκος και τους 50 τόνους σε βάρος.

Αυτό το βαθύ και απότομο υποβρύχιο φαράγγι, που φτάνει τα 1.400 μέτρα σε βάθος, στηρίζει μία από τις σημαντικότερες για τη βιοποικιλότητα περιοχές της Μεσογείου και, μεταξύ πολλών άλλων σπουδαίων ειδών, τα επτά είδη θαλάσσιων θηλαστικών που καταγράφουμε εδώ και 25 και πλέον χρόνια στην περιοχή. Πολύ σύντομα θα μοιραστούμε μαζί σας τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής της επίμονης έρευνας σε αυτή τη δύσκολη αλλά μοναδική θάλασσα», αναφέρει σε ανάρτησή του το «Αρχιπέλαγος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.