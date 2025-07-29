Ανάσα για το περιβάλλον: Σε λειτουργία ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων στην Ελαφόνησο

Ολοκληρώθηκε στην Ελαφόνησο ένα έργο κομβικής σημασίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέλλον για το νησί. Πρόκειται για τον πρώτο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της Λακωνίας, που κατασκευάστηκε στην περιοχή Βάρδια – Βίγκλα και εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 25 Ιουλίου.

Η λειτουργία του σταθμού συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, παρέχοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελαφονήσου, Άγγελο Τσιριγωτάκη, το έργο αυτό ήταν προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, καθώς η προηγούμενη πρακτική συγκέντρωσης και παραμονής μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων στον πρώην ΧΑΔΑ ήταν μη ενδεδειγμένη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για να δοθεί λύση, προχώρησαν στη μεταφορά συνολικά 755 τόνων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στη Σκάλα, πριν τη δημιουργία του νέου σταθμού.

Χρηματοδότηση και συνέργειες για το έργο

Ο κ. Τσιριγωτάκης υπογράμμισε πως η υλοποίηση του έργου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας, των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παπασταύρου και Σκυλακάκη, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκου, αλλά και του προέδρου του Πράσινου Ταμείου, κ. Ανδρουλάκη. Μέσα από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών οι διαδικασίες επισπεύστηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, *πρόκειται για έργο καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού μας, το οποίο τους θερινούς μήνες δέχεται πολλαπλάσια περιβαλλοντική πίεση λόγω του τουρισμού*.

Παρουσία φορέων στα εγκαίνια

Στη τελετή των εγκαινίων έδωσαν το "παρών" σημαίνοντα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης και ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης.

(Πηγή Φωτογραφίας: δήμος Ελαφονήσου)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

