Γρεβενά: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή της Δεσκάτης

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών, όπου εξακολουθεί να μαίνεται πυρκαγιά σε δασική έκταση. Η εστία της φωτιάς κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 32 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, ενισχυμένοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ οχήματα και δύο ελικόπτερα για εναέριες ρίψεις νερού.

Συντονισμένη επιχείρηση για την κατάσβεση

Το έργο της Πυροσβεστικής υποστηρίζεται από υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα που παρέχουν τόσο ο δήμος Δεσκάτης όσο και ο Στρατός, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να προστατευτούν οι παρακείμενες περιοχές και το φυσικό περιβάλλον.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

