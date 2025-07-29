Η περιοχή του χειμάρρου Ανθεμούντα βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο των ειδήσεων εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων, με πιο πρόσφατα συμβάντα το 2018 και το 2020, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης των παρόχθιων περιοχών και της προστασίας δρόμων, γεωργικής γης και οικισμών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε έργα πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε θετικά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκτέλεση του έργου διευθέτησης του χειμάρρου στο Δήμο Θέρμης, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ασφάλεια της περιοχής

Το έργο, που είχε αρχικά αδειοδοτηθεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εντάσσεται σ' έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασίατου Δήμου Θέρμης. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση της περιοχής σε πλημμυρικά φαινόμενα το καθιστά άμεση προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, «η ανάγκη διευθέτησης του χειμάρρου Ανθεμούντα είναι επιτακτική, καθώς η υφιστάμενη κοίτη παρουσιάζει σοβαρές στενώσεις, προσχώσεις, αυθαίρετες διαμορφώσεις και χαμηλή υδραυλική ικανότητα». Στη μελέτη περιλαμβάνονται εργασίες διευθέτησης σε τμήμα μήκους περίπου 2.680 μέτρων, από τη θέση «Αράπη Μύλος» ως τη γέφυρα της κοινοτικής οδού Σουρωτής-Βασιλικών, καθώς και επεμβάσεις σε πέντε συμβάλλοντα ρέματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας, τη σταθεροποίηση της κοίτης με συρματοκιβώτια και τοιχία, καθώς και στην αναβάθμιση της ασφάλειας στις οδικές διαβάσεις. Τέλος, οι παρεμβάσεις περιορίζονται σε τεχνικά έργα διευθέτησης, ώστε να ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Νέοι στόχοι και χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του έργου και σημείωσε πως γίνεται επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ώστε να είναι ώριμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το 2025 και να δρομολογηθεί άμεσα η επιλογή αναδόχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι προβλέπεται μελέτη για το τμήμα από το τέλος του έργου έως και τις εκβολές του χειμάρρου στον Θερμαϊκό Κόλπο, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα και απαιτεί απαλλοτριώσεις. «Στόχος είναι να προχωρήσουμε την ολοκλήρωση της μελέτης τουλάχιστον στα τελευταία χιλιόμετρα, εκεί δηλαδή που εκβάλλει το ρέμα και υπάρχουν τα πιο επικίνδυνα σημεία», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

