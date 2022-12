Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για ταινίες και σειρές - «Μάχη» στις πλατφόρμες streaming

Ο James Cameron με το Avatar: The Way of Water δικεδικούν τα κορυφαία βραβεία «Καλύτερης (δραματικής) Ταινίας» και «Σκηνοθεσίας»

Τις υποψηφιότητες για τα πολυπόθητα βραβεία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Χρυσές Σφαίρες 2022 ανακοίνωσε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Η 80η τελετή απονομής θα γίνει την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023.

Οι περισσότερες από τις υποψήφιες ταινίες βρίσκονται και στην λίστα με τις 10 κορυφαίες ταινίες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Ο James Cameron με το Avatar: The Way of Water δικεδικούν τα κορυφαία βραβεία «Καλύτερης (δραματικής) Ταινίας» και «Σκηνοθεσίας».

Υποψήφια στα δύο αυτά βραβεία είναι και η βιογραφική ταινία Elvis, η οποία «σάρωσε» στα Αυστραλιανά «Οσκαρ»

Το βραβείο «Καλύτερης ταινίας» διεκδικεί και το Top Gun: Maverick, χωρίς όμως ο Κρουζ να είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Καλύτερος Ηθοποιός».

Ο «Πινόκιο» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία animation

Στην κατηγορία των τηλεοπτικών σειρών, οι πλατφόρμες υπηρεσιών streaming «κονταροχτυπιούντια» με τα δημοφιλή προγράμματά τους - με το NETFLIX να επικρατεί στις περισσόερες κατηγορίες.

Δείτε τις βασικές κατηγορίες - υποψηφιότητες

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)

ELVIS (Warner Bros)

THE FABELMANS (Universal Pictures)

TÁR (Focus Features)

TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

CATE BLANCHETT- TÁR

OLIVIA COLMAN - EMPIRE OF LIGHT

VIOLA DAVIS - THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS - BLONDE

MICHELLE WILLIAMS - HE FABELMANS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

AUSTIN BUTLER - ELVIS

BRENDAN FRASER - THE WHALE

HUGH JACKMAN- THE SON

BILL NIGHY-LIVING

JEREMY POPE - THE INSPECTION

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE



JAMES CAMERON - AVATAR: THE WAY OF WATER

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN - ELVIS

MARTIN MCDONAGH -THE BANSHEES OF INISHERIN

STEVEN SPIELBERG - THE FABELMANS

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

BETTER CALL SAUL- AMC+/AMC

THE CROWN - NETFLIX

HOUSE OF THE DRAGON-HBO MAX

OZARK- NETFLIX

SEVERANCE- APPLE TV+

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

BLACK BIRD APPLE TV+

DAHMER - MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX

THE DROPOUT HULU

PAM & TOMMY HULU

THE WHITE LOTUS HBO MAX

Congratulations to the nominees for Best Actress - Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture #GoldenGlobes pic.twitter.com/xH1ooOKli1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022

Δείτε ΕΔΩ όλες τις υποψηφιότητες

Πηγή: skai.gr

