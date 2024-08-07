Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Η «κόρη» του η Δανάη Μπάρκα, ο θάνατος και ο φόβος του

Μόλις λίγους μήνες από την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, το έμφραγμα και τις δύο ανακοπές ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχοντας αναρρώσει πλήρως έχει επιστρέψει και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις κάνοντας περιοδεία με την κολλητή του –οικογένεια εδώ και χρόνια- Βίκυ Σταυροπούλου και την κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι».
Μιλώντας στην Real Life και την Νίκη Κώτσου ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν αποκαλυπτικός για όλο αυτό που έζησε πώς τον άλλαξε αλλά και την δική του οικογένεια που περιλαμβάνει εκτός από την Βίκυ Σταυροπούλου και την κόρη της Δανάη Μπάρκα.
Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr
- Μαρία Ναυπλιώτου: Μια Νηρηίδα με μπικίνι… - Η 55χρονη ηθοποιός ποζάρει στην παραλία (φωτό)
- MTV Video Music Awards: Οι Taylor Swift, Post Malone, Ariana Grande και Eminem έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες
- Ευγενία Σαμαρά: Έγινε άγαλμα από άργιλο και διαφημίζει τις ομορφιές του τόπου μας – Εύγε! (φωτό)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.