Ευγενία Σαμαρά: Έγινε άγαλμα από άργιλο και διαφημίζει τις ομορφιές του τόπου μας – Εύγε! (φωτό)

«Ωραία τα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά με κίνδυνο να φανώ γραφική… όλα τα έχει η Ελλαδάρα μας», γράφει στην ανάρτησή της η ηθοποιός

Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας. Η ηθοποιός βρέθηκε στην περιοχή της Πίνδου και των Τζουμέρκων αποθεώνοντας τα τοπία που συνάντησε.

Όπως έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της: «Ωραία τα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά με κίνδυνο να φανώ γραφική… όλα τα έχει η Ελλαδάρα μας. Πίνδος , Τζουμέρκα, ανάμεσα σε Αχελώο και Άραχθο. Γιοφύρια ίσια και γιοφύρια τοξωτά (στο τέλος και της Πλάκας - το μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια) και πάνω από όλα μεγάλη ποσότητα αργίλου. Τόση, που έγινα κάποιο άγαλμα που σ’είδε και σε θυμήθηκε». 

Ευγενία Σαμαρά

Ευγενία Σαμαρά

Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά δεν παρέλειψε να γίνει «άγαλμα» από άργιλο! Η ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και λατρεύει το καλοκαίρι. 

Ευγενία Σαμαρά

Ευγενία Σαμαρά-Διακοπές

Ευγενία Σαμαρά-Διακοπές

