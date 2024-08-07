Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας. Η ηθοποιός βρέθηκε στην περιοχή της Πίνδου και των Τζουμέρκων αποθεώνοντας τα τοπία που συνάντησε.
Όπως έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της: «Ωραία τα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά με κίνδυνο να φανώ γραφική… όλα τα έχει η Ελλαδάρα μας. Πίνδος , Τζουμέρκα, ανάμεσα σε Αχελώο και Άραχθο. Γιοφύρια ίσια και γιοφύρια τοξωτά (στο τέλος και της Πλάκας - το μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια) και πάνω από όλα μεγάλη ποσότητα αργίλου. Τόση, που έγινα κάποιο άγαλμα που σ’είδε και σε θυμήθηκε».
Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά δεν παρέλειψε να γίνει «άγαλμα» από άργιλο! Η ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και λατρεύει το καλοκαίρι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.