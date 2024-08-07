Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας. Η ηθοποιός βρέθηκε στην περιοχή της Πίνδου και των Τζουμέρκων αποθεώνοντας τα τοπία που συνάντησε.

Όπως έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της: «Ωραία τα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά με κίνδυνο να φανώ γραφική… όλα τα έχει η Ελλαδάρα μας. Πίνδος , Τζουμέρκα, ανάμεσα σε Αχελώο και Άραχθο. Γιοφύρια ίσια και γιοφύρια τοξωτά (στο τέλος και της Πλάκας - το μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια) και πάνω από όλα μεγάλη ποσότητα αργίλου. Τόση, που έγινα κάποιο άγαλμα που σ’είδε και σε θυμήθηκε».

Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά δεν παρέλειψε να γίνει «άγαλμα» από άργιλο! Η ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και λατρεύει το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

