Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Post Malone είναι οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2024 με τη συνεργασία τους, το τραγούδι «Fortnight» να γράφει ιστορία.

Η Σουίφτ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κυριαρχεί στις υποψηφιότητες στα VMAs, καθώς διεκδικεί βραβεία σε δέκα κατηγορίες.

Το τραγούδι της τραγουδίστριας-τραγουδοποιού «Fortnight» έχει εξασφαλίσει οκτώ υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Βίντεο της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Συνεργασία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερα Οπτικά Εφέ και Καλύτερη Σκηνοθεσία. Η Τέιλορ Σουίφτ είναι επίσης υποψήφια στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Καλύτερo Ποπ Μουσικό Βίντεο.

Ο ράπερ Post Malone είναι υποψήφιος σε εννέα κατηγορίες. Όπως και η Σουίφτ, για το «Fortnight» ο Post Malone είναι υποψήφιος στις κατηγορίες Βίντεο της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Συνεργασία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερα Οπτικά Εφέ και Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση. Ο ράπερ είναι επίσης υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερη Συνεργασία για το No.1 τραγούδι στο Billboard «I Had Some Help» που ερμηνεύει με τον τραγουδιστή της κάντρι Μόργκαν Γουόλεν.

Η Αριάνα Γκράντε έλαβε έξι υποψηφιότητες, με το τραγούδι της «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)» να διεκδικεί τα βραβεία Βίντεο της Χρονιάς, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερου Μοντάζ. Έλαβε επίσης υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερα Οπτικά Εφέ για το «The Boy Is Mine» και Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες μεταξύ άλλων, Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Μουσικό Βίντεο. Το «Houdini» βασικό σινγκλ από το άλμπουμ επιστροφής του Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), συγκέντρωσε έξι υποψηφιότητες για VMAs με τον ράπερ να διεκδικεί τα βραβεία Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Καλύτερο Χιπ Χοπ Μουσικό Βίντεο.

Όπως και στην περσινή εκδήλωση, το κοινό μπορεί να ψηφίσει σε 15 κατηγορίες ουδέτερες ως προς το φύλο. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει στη διεύθυνση vote.mtv.com έως τις 30 Αυγούστου. Η ψηφοφορία για τον καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη θα παραμείνει ενεργή έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής της τελετής απονομής στο UBS Arena στo Έλμοντ, στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

