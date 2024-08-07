Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρία Ναυπλιώτου: Μια Νηρηίδα με μπικίνι… - Η 55χρονη ηθοποιός ποζάρει στην παραλία (φωτό)

Η αγαπημένη ηθοποιός περνά ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία και μοιράζεται όμορφες φωτογραφίες με τους θαυμαστές της  

Μαρία Ναυπλιώτου

Ανέμελη και ωραία. Έτσι ποζάρει στον φακό η Μαρία Ναυπλιώτου, όπως φαίνεται στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της ίδιας με μαγιό από την παραλία, προκαλώντας ένα κύμα θετικών σχολίων από τους θαυμαστές της.

«In an island state of mind», γράφει η ίδια στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μαρία Ναυπλιώτου

Μαρία Ναυπλιώτου

«Θεάρα», «ατελείωτη ομορφιά», «αξιοπρεπής και πανέμορφη γυναίκα» ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της. Ένας χρήστης, μάλιστα, την αποκάλεσε «αρχαία ελληνική κόρη». Ωστόσο, ήταν και πολλοί οι χρήστες που δεν παρέλειψαν να εκθειάσουν το ήθος και την παιδεία της.

Μαρία Ναυπλιώτου

Μαρία Ναυπλιώτου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Ναυπλιώτου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark