Ανέμελη και ωραία. Έτσι ποζάρει στον φακό η Μαρία Ναυπλιώτου, όπως φαίνεται στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της ίδιας με μαγιό από την παραλία, προκαλώντας ένα κύμα θετικών σχολίων από τους θαυμαστές της.

«In an island state of mind», γράφει η ίδια στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θεάρα», «ατελείωτη ομορφιά», «αξιοπρεπής και πανέμορφη γυναίκα» ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της. Ένας χρήστης, μάλιστα, την αποκάλεσε «αρχαία ελληνική κόρη». Ωστόσο, ήταν και πολλοί οι χρήστες που δεν παρέλειψαν να εκθειάσουν το ήθος και την παιδεία της.

