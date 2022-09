Βραβεία Emmy: Οι νικητές της βραδιάς (βίντεο - φωτογραφίες)

O Νοτιοκορεάτης Λι Τζονγκ-τζε κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο Squid Game.

Τα βραβεία Emmy για τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε απονεμήθηκαν και φέτος σε μια λαμπερή βραδιά στο Microsoft Theater, στο Λος Άντζελες.

Καλύτερος ηθοποιός

Το Netflix δικαιώθηκε και φέτος αφού ο Νοτιοκορεάτης Λι Τζονγκ-τζε κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά, για την ερμηνεία του στο Squid Game, την παγκόσμια επιτυχία της σειράς φαινόμενο της πλατφόρμας.

Μάλιστα, ο Λι Τζονγκ-τζε έγινε ο πρώτος νικητής αυτού του βραβείου για μη αγγλόφωνη ερμηνεία.

Καλύτερη σειρά

Ωστόσο, η σειρά Succession της HBO, που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας ενός μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, κέρδισε το Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, επικρατώντας του Squid Game, που ήταν ο βασικός αντίπαλός της.

Καλύτερη ηθοποιός

Η αμερικανίδα Ζεντέγια, η οποία υποδύεται μια έφηβη που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά στο Euphoria της HBO, αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός σε δραματική τηλεοπτική σειρά, επικρατωντας των έτερων διεκδικητριών Τζόντι Κόμερ και Σάντρα Ο (Killing Eve), Λόρα Λίνεϊ (Ozark), Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets) και Ρις Γουίδερσπουν (The Morning Show).

Βραβεία EMMY 2022: Αναλυτικά οι υπόλοιποι νικητές

Καλύτερη κωμική σειρά: Ted Lasso

Καλύτερη μίνι σειρά: The White Lotus

Πρωταγωνίστρια σε κωμική σειρά: Jean Smart (Hacks)

Πρωταγωνιστής σε κωμική σειρά: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Πρωταγωνίστρια σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Amanda Seyfried (The Dropout)

Πρωταγωνιστής σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Michael Keaton (Dopesick)

Σειρά - σκετς ποικίλης ύλης: Saturday Night Live

Καλύτερη σειρά ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλασίας: The Beatles: Get Back

Ποικίλης ύλης (προηχογραφημένο): Adele: One Night Only

