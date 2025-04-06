Βίκυ Κάβουρα: Έτσι κατάφερε να πάρει τον πρώτο της ρόλο σε γνωστή σειρά!

Την ιστορία του πώς κατα΄φερε να πάρει τον πρώτο της ρόλο στη σειρά του ΑΝΤ1, Το αμάρτημα της μητρός μου, διηγήθηκε η Βίκυ Κάβουρα στα Τετράγωνα των αστέρων.

«Όταν αποφάσισα ότι θα γίνω ηθοποιός, επειδή δεν έβρισκα άλλο τρόπο, πήγα και την έστησα όλη μέρα έξω από ένα θέατρο, με ταπεράκι όλη μέρα, και περίμενα να τελειώσει ο σκηνοθέτης την παράσταση, τον έπιασα και του λέω "πρέπει να γίνω ηθοποιός, δώστε μου μια ευκαιρία"» ξεκίνησε να λέει η ηθοποιός.

«Με πήρε ο σκηνοθέτης. Η πρώτη μου δουλειά, Το αμάρτημα της μητρός μου, στον ΑΝΤ1, το πρώτο σίριαλ που συμμετείχα» εξήγησε.

