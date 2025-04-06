Ο διάσημος μουσικός και πολυβραβευμένος βιρτουόζος πιανίστας, Τζον Μπατίστ, θα τιμηθεί με το πρώτο βραβείο Ρέι Τσαρλς «Αρχιτέκτονας του Ήχου» στην ετήσια γιορτή που τιμά θρυλικούς μουσικούς και τη διαρκή συνεισφορά τους στη μουσική ιστορία, Grammy Hall of Fame Gala, όπως ανακοινώθηκε από το Μουσείο Grammy.

Η τιμητική διάκριση - η οποία βασίζεται στη σχέση του Μουσείου με το Ίδρυμα Ray Charles - θα απονεμηθεί στο γκαλά, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπέβερλι Χίλτον, στο Λος Άντζελες στις 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με βραβείο αναγνωρίζεται ένας καλλιτέχνης «του οποίου η επιρροή έχει απήχηση σε πολλές γενιές». «Το βραβείο τιμά εκείνους που, όπως ο Τσσρλς, ξεπερνούν το είδος, επαναπροσδιορίζουν τη δημιουργικότητα και αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική και τον πολιτισμό. Είτε μέσω καινοτομίας στον ήχο, πρωτοποριακής τέχνης ή ακλόνητης δέσμευσης για τη μουσική αριστεία, ο αποδέκτης ενσαρκώνει το πρωτοποριακό πνεύμα ενός από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες της μουσικής» τονίζεται.

Ο Τζον Μπατίστ είναι ο πρώτος αποδέκτης της διάκρισης, που τιμά έναν καλλιτέχνη η επίδραση του οποίου στη μουσική αντανακλά το πρωτοποριακό πνεύμα του Ρέι Τσαρλς. Ο Τζον Μπατίστ θα ανέβει στη σκηνή για δύο ειδικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επίσης μια σύνθεση καλλιτεχνών που θα ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Ρέι Τσαρλς είναι ένας φάρος για μένα, ένα πρότυπο. Είναι ένα μοναδικό παράδειγμα μουσικής ιδιοφυΐας, καλλιτεχνικής ελευθερίας και τέχνης υψηλού επιπέδου που θα συνεχίσει να εμπνέει την ανθρωπότητα για γενιές και θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Είναι τιμή μου που λαμβάνω αυτό το βραβείο» τόνισε ο Τζον Μπατίστ.

Στην εκδήλωση θα τιμηθει επίσης η δισκογραφική εταιρεία, Republic Records.

Πηγή: skai.gr

