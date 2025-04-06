Σωτήρης Τσαφούλιας: «Όσοι λένε ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα, γεννήθηκαν αρσενικά αλλά δεν κατάφεραν να γίνουν άντρες»

Στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και ένα ενδιαφέρον απόσπασμα προβλήθηκε στο Καλύτερα δε γίνεται.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε για τις μισογυνιστικές απόψεις και μάλιστα έδωσε μία διάστασή τους που αφορά τη σχέση του με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου

«Εάν έπρεπε να χωρίσω σε ποσοστό τους ανθρώπους που ει΄ναι μισογύνηδες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, το 70% ήταν γυναίκες. Και οι περισσότερες δεν το αντιλαμβάνονταν καν. Πολύ δύσκολα θα ακούσω γυναίκα να πει καλή κουβέντα για άλλη γυναίκα. Και το έχω ζήσει αν θες με ένα άλλο πρόσημο από πολλές εκπομπές που έχουν αναφερθεί στη σχέση μου με την Άννα, με έχουν αποθεώσει -για τον όποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω- και φτάνοντας η κουβέντα στην Άννα λένε "είναι πολύ γλυκό κορίτσι". Δεν είπε κανείς "αυτός ο άντρας που τον θαυμάζουμε τόσο για να είναι 7 χρόνια με αυτή τη γυναίκα φαντάσου τι γυναίκα είναι αυτή"» ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.