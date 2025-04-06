«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Το 4% που καθόρισε τα 30.875 ευρώ! – Δείτε βίντεο

«Η Ελλάδα ψηφίζει»

Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

Αμείωτο διατηρήθηκε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για το «Η Ελλάδα ψηφίζει» για ακόμα ένα Σαββατόβραδο, με την τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού να ανεβαίνει στο 10.9%.

Οι «Τετρακολόρε» συνάντησαν στο πλατό τους «Γκούφηδες» και κατάφεραν να επικρατήσουν παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.

Οι διαγωνιζόμενες αποφάσισαν να ρισκάρουν στην ερώτηση «Γιατί επιλέγουν οι τουρίστες στην Ελλάδα, μετά τον ήλιο και τη θάλασσα;» και να πάνε μέχρι τέλους χάνοντας οριακά το ποσό των 30.875 ευρώ. Το τηλεοπτικό κοινό πρόκρινε την απάντηση «Φαΐ και Διασκέδαση» σε ποσοστό 38% έναντι των «Αρχαίων και Πολιτισμού» που βρέθηκε στο 34%.

Το ζήτημα της μη παραχώρησης του Παρθενώνα για γυρίσματα της ταινίας του Λάνθιμου απασχόλησε αρκετά την επικαιρότητα την εβδομάδα που μας πέρασε και αποτέλεσε το πρώτο ερώτημα της εκπομπής. Η ερώτηση δίχασε το τηλεοπτικό κοινό με το τελικό ποσοστό να διαμορφώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της ψηφοφορίας. Το 51% των τηλεθεατών συμφώνησε με την απόφαση.

Η καθημερινότητα και η ακρίβεια μας απασχολούν καθημερινά. Και οι χρήστες της εφαρμογής ψήφισαν πως θα προτιμούσαν να έχουν δωρεάν για ένα χρόνο σούπερ μάρκετ σε ποσοστό 76% με το δωρεάν ρεύμα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17% και τη βενζίνη στην τρίτη θέση με 7%.

Τις αγαπημένες παρουσιάστριες της ψυχαγωγίας αφορούσε ερώτηση του τρίτου γύρου όπου το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε ποια θεωρεί πιο αληθινή. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην πρώτη θέση με 38%, οριακά στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα με 37%, στην τρίτη θέση η Φαίη Σκορδά με 16% και στην τέταρτη η Κατερίνα Καινούργιου με 9%.

Πηγή: skai.gr

