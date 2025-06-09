Λογαριασμός
Βig Βrother: Όσα αποκάλυψε ο Dada στο skai.gr μετά την αποχώρησή του- «Όλο αυτό με το κεφτεδάκι ήταν θέατρο»

Ο Dada αποχώρησε από το Big Brother σχολιάζοντας με χιούμορ το σκηνικό με το κεφτεδάκι και ξεκαθαρίζοντας ποιος παίζει αυθεντικά και ποιος στρατηγικά

Βig Βrother: Όσα αποκάλυψε ο Dada στο skai.gr μετά την αποχώρησή του

Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Dada ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από το Big Brother την Κυριακή 8 Ιουνίου.

Η εβδομάδα που προηγήθηκε της αποχώρησής του ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς το σπίτι είχε χωριστεί σε δύο "στρατόπεδα", με το φαγητό να αποτελεί βασική αφορμή για συγκρούσεις.

Μιλώντας στο skai.gr, ο Dada εκφράζει τα συναισθήματά του λίγο μετά την αποχώρηση του, αναλύει τους λόγους που οδήγησαν τους συγκατοίκους του να τον ψηφίσουν. Εξηγεί γιατί ξεχώρισε τη Φένια και τη Ζωή και αποκαλύπτει ποιος συγκάτοικος είναι αυθεντικός και ποιος σύμφωνα με τον ίδιο ακολουθεί στρατηγική.

Επίσης, δε διστάζει να σχολιάσει με χιούμορ και αιχμή το περιβόητο σκηνικό με το κεφτεδάκι, χαρακτηρίζοντάς το ως "θέατρο".

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε ο Dada στο skai.gr:

