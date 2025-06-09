Η Σάμος υποδέχεται το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, σήμερα, Δευτέρα 9 Ιουνίου στις 14.45.

Το νησί με τις συναρπαστικές εναλλαγές της φύσης, τις υπέροχες παραλίες, τα σπουδαία μνημεία του μακραίωνου πολιτισμού της, είναι η γενέτειρα σπουδαίων ανθρώπων της αρχαιότητας, όπως του Επίκουρου, του Αρίσταρχου και φυσικά του Πυθαγόρα.

Δείτε το trailer:

Το Πυθαγόρειο είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός και προσελκύει πολλούς επισκέπτες χάρη στη γραφικότητα, την ιστορία του και τη ζωντάνια της αγοράς του. Ευεργετική για την τοπική οικονομία είναι η έλευση των Τούρκων με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ημερόπλοια. Ωστόσο, αρκετά είναι και τα προβλήματα των τοπικών επιχειρηματιών που συνδέονται με τα ακριβά εισιτήρια, την απουσία χωροταξικού σχεδιασμού για τη δημιουργία κλινών και σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας.

Ο Άρης και η Κλαίρη ήταν τα δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στον φονικό σεισμό του 2020. Κανείς δεν τους ξεχνά και όλη η κοινωνία βρίσκεται σε αναμονή της δευτεροβάθμιας απόφασης που θα κρίνει την τύχη των ιδιοκτητών του σπιτιού που κατέρρευσε επάνω τους. Στο Άνω Βαθύ πολύ μεγάλες ήταν οι ζημιές και η αποκατάσταση δεν έχει έρθει, ενώ στα Κονταίικα άνθρωποι ζουν ακόμα στα κοντέινερ…

Συγκλονιστική είναι η διήγηση των αυτοδυτών Σάμου που επί χρόνια συνδράμουν το έργο του Λιμενικού στη διάσωση προσφύγων και μεταναστών αλλά και την ανάσυρση θυμάτων ναυαγίων. Ιστορίες πόνου αλλά και ανθρωπιάς.

Δεξιότητες που τους δίνουν προοπτική στη ζωή αναπτύσσουν οι πρόσφυγες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του skills factory. Μαγειρική, κομμωτική, σχέδιο μόδας, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους και τους προσφέρουν διέξοδο από τον εγκλεισμό στις δομές.

Η καλλιέργεια της ορχιδέας, αυτού του πανέμορφου αρχοντικού λουλουδιού, γίνεται στην Ελλάδα μόνο στη Σάμο. Δυο αδέλφια δραστηριοποιούνται στον τομέα στον Μεσόκαμπο και έχουν επιτύχει ανάπτυξη και εξαγωγές.

