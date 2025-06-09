Big Brother: Ανατροπές, εντάσεις και αποχώρηση με φόντο τη Θεσσαλονίκη

Το αποψινό live του BIG BROTHER είναι σε πλήρη εξέλιξη στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη και έντονο άρωμα από Θεσσαλονίκη!

Οι συγκάτοικοι «νιώθουν στο πετσί τους» τις συνέπειες από τις δύσκολες αποστολές της εβδομάδας, που άφησαν την ομάδα με περιορισμένο προϋπολογισμό για τα ψώνια του σπιτιού.

Ο Νίκος Ζαφειράκης, χάρη στο veto, καταφέρνει να βγάλει τον εαυτό του από τη λίστα των υποψηφίων, φέρνοντας νέα δεδομένα στο παιχνίδι.

Dada, Αργυρώ Κατσιγαράκη και Θεοφανία Νικολαΐδη είναι οι τρεις παίκτες που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα της αποχώρησης.

Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης δίνει το δικό του σχόλιο για τις εξελίξεις, ενώ ο Χρήστος Γκικουρίας αποκαλύπτει τη συγκινητική του «γραμμή ζωής», μιλώντας ανοιχτά για σταθμούς και εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει από το σπίτι; Και τι θα αποκαλύψει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρηση;

Μείνετε συντονισμένοι – το πιο κρίσιμο live της εβδομάδας είναι τώρα στον αέρα!

Πηγή: skai.gr

