H Bικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham) αποκτά το δικό της ντοκιμαντέρ στο Netflix, μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο ντοκιμαντέρ του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham), τον περασμένο χρόνο.

Το ντοκιμαντέρ της Μπέκαμ ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ενός πάνελ του Netflix, στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου.

Η - ακόμα άτιτλη - παραγωγή θα ακολουθήσει το ταξίδι της "Posh Spice" από την αρχή της μουσικής καριέρας της με τις Spice Girls τη δεκαετία του '90, μέχρι την ενασχόληση της με τη μόδα.

«Οι μέρες της Πος Σπάις μπορεί να είναι πίσω της, αλλά σήμερα η Μπέκαμ βρίσκεται σε ένα ταξίδι για να χτίσει μια αυτοκρατορία μόδας - και τώρα, οι θαυμαστές θα μπορέσουν να δουν την ιστορία πίσω από όλα αυτά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το ντοκιμαντέρ - την παραγωγή του οποίου έχει αναλαμβάνει η εταιρεία του συζύγου της, Ντέιβιντ - υπόσχεται εμφανίσεις από την Βρετανίδα σχεδιάστρια και την οικογένειά της, όπως και διάσημων φίλων και συναδέλφων της.

Πέρυσι ο Φίσερ Στίβενς (Fisher Stevens), δήλωσε στο Variety ότι πέρασε 14 ώρες παίρνοντας συνέντευξη από τη Βικτόρια για το «Beckham», το οποίο παρουσίαζε την άνοδο του ποδοσφαιριστή από επίδοξο αθλητή σε σταρ και σύμβολο της μόδας.

«Ειλικρινά, συγκινήθηκα αρκετά από τη σχέση τους στο τέλος της ημέρας, και -μετά από όλα όσα έχουν περάσει- πόσο πολύ αγαπούν ο ένας τον άλλον και πόσο κοντά είναι», είπε ο σκηνοθέτης.

