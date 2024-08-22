Τζένη Μπότση: Η πεντάχρονη κόρη της Αλίκη μαθαίνει surf στην Ικαρία κι εκείνη λιώνει

Η Τζένη Μπότση κατάγεται από το πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου και είναι στενά συνδεδεμένη με τον τόπο της καταγωγής της. Κάθε καλοκαίρι συνηθίζει να περνάει ένα μεγάλο μέρος των διακοπών της εκεί και το υπόλοιπο μισό στο Ιόνιο απ' όπου κατάγεται ο άντρας της Αλέξανδρος Μιχαλάς και έχει και τις επιχειρήσεις του.

Αυτήν την περίοδο πάντως βρίσκονται στον δικό της τόπο και η ηθοποιός ήθελε σιγά σιγά η κορούλα τους να αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση με τη θάλασσα που και η ίδια λατρεύει. Αλλά να το κάνει με τρόπο που να είναι για εκείνη διασκεδαστικός αλλά και ασφαλής. Να μάθει να σέβεται και να αγαπάει το νερό και έτσι μαζί με τον σύζυγό της αποφάσισαν να γράψουν την Αλίκη σε ειδικό τμήμα που μαθαίνει μικρά παιδιά surfing. Και η πιτσιρίκα τους -που είναι ένα γλυκήτατο και πανέξυπνο κοριτσάκι - τα πήγε τέλεια.

Έλιωσε η Τζένη Μπότση βλέποντάς την και με ένα βίντεο περηφάνιας και συγκίνησης έγραψε:

«Η θαλασσα….

Πόσο την αγαπώ! Πόσες χαρές μου έχει δει, πόσο πόνο μου έχει πάρει , πόση ηρεμία με έχει διδάξει , πόση χαρά συνεχίζει να μου δίνει.

Ψυχικά και σωματικά είναι το φάρμακο μου!

Έπρεπε να κάνω και την Αλίκη να την αγαπήσει, να μην τη φοβάται αλλά κυρίως να τη σέβεται!

Στην Ικαρία μου, ειδικά στο βόρειο μέρος η θάλασσα, έχει προσωπικότητα. Πρέπει να ξέρουμε πότε και πως μπαίνουμε στο κύμα, πως βγαίνουμε και αν αντέχουμε . Να σεβόμαστε τις σημαίες που ανεμίζουν και να ξέρουμε τι σημαίνουν.

Όλα αυτά έπρεπε να τα περάσω στο παιδί μου , πρώτα για την ασφάλεια της, και βρήκα τον καλύτερο τρόπο! Ξεκίνησε μαθήματα surf.

Έχουμε την τύχη να έχουμε στο νησί μας την καλύτερη σχολή που απαρτίζεται από ανθρώπους που πρώτα σέβονται και μετά αγαπούν τη δουλειά τους! Στο μάθημα κάνουν όλα τα παιδιά να αισθάνονται μοναδικά!

Ήμασταν εκεί με τον μπαμπά της, στο πρώτο της μάθημα (καλά, και στα υπόλοιπα εκεί θα είμαστε) και φουσκώσαμε από υπερηφάνεια. Εγώ σαν Καριωτινα έπαθα συγκίνηση γιατί ένιωσα ότι δημιουργήθηκε ακόμα ένας δεσμός με το νησί .

Δεν θέλουμε ένα παιδί να φοβάται! Θέλουμε ένα παιδί να ΠΡΟΣΕΧΕΙ! τον εαυτό της, τους γύρω της, και το περιβάλλον».

