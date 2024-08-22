Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηλίας Ψινάκης: Έφαγε ένα πιάτο στο κεφάλι σε ελληνικό γλέντι στην Τουρκία

Τη γλεντάει τη ζωή του

Ηλίας Ψινάκης: Έφαγε ένα πιάτο στο κεφάλι σε ελληνικό γλέντι στην Τουρκία

Αν κάτι θαυμάζουμε απεριόριστα στον Ηλία Ψινάκη εκτός από το χιούμορ και την ατάκα του, είναι το γεγονός ότι πραγματικά δεν αφήνει τις μέρες να περνάνε ανεκμετάλλευτες. Η διάθεσή του για ζωή είναι απαράμιλλη. Και ποτέ δεν λέει όχι σε ένα καλό γλέντι.

Και πολύ καλά κάνει. Γι' αυτό και βάζει κάτω πολύ μικρότερούς του σε ηλικία και δε θα γεράσει και ποτέ κι ας κάνει εκπομπή...γηροκομείο τρολάροντας πολύ συχνά τα χρόνια του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλίας Ψινάκης Τουρκία WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark