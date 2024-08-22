Ηλίας Ψινάκης: Έφαγε ένα πιάτο στο κεφάλι σε ελληνικό γλέντι στην Τουρκία

Αν κάτι θαυμάζουμε απεριόριστα στον Ηλία Ψινάκη εκτός από το χιούμορ και την ατάκα του, είναι το γεγονός ότι πραγματικά δεν αφήνει τις μέρες να περνάνε ανεκμετάλλευτες. Η διάθεσή του για ζωή είναι απαράμιλλη. Και ποτέ δεν λέει όχι σε ένα καλό γλέντι.

Και πολύ καλά κάνει. Γι' αυτό και βάζει κάτω πολύ μικρότερούς του σε ηλικία και δε θα γεράσει και ποτέ κι ας κάνει εκπομπή...γηροκομείο τρολάροντας πολύ συχνά τα χρόνια του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.