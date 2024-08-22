Μια κουβέντα για τα αθλήματα έκαναν ο Γιώργος Χρανιώτης και η συζυγός του Γεωργία Αβασκαντήρα και ανάμεσα σε αυτά που συζητούσαν ήταν και το άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης. Ο 4χρονος γιος τους Αλέξανδρος που άκουγε τη κουβέντα τους, τους ρώτησε τι είναι αυτό.

Πώς να εξηγήσεις σε ένα μικρό παιδί κάτι σύνθετο; Με μια επική έμπνευση οι δύο απίθανοι γονείς αποφάσισαν πως ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει το αγοράκι τους ακριβώς τι είναι η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι ο βιωματικός.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.