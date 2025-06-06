Big Brother: Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση διχάζει το σπίτι - Ποιος θα εξασφαλίσει το βέτο; (Βίντεο)

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση και η απρόσμενη δοκιμασία του veto αναστατώνουν το σπίτι.

Το σπίτι δείχνει να είναι διχασμένο σε δύο παρέες. Ποιοι θα συσπειρωθούν και ποιοι θα βρεθούν ένα βήμα από την έξοδο;

Και εκεί που όλα δείχνουν οριστικά για τους τέσσερις υποψήφιους, ο BIG BROTHER ανακοινώνει μία δοκιμασία για την εξασφάλιση του veto. Όποιος από τους τέσσερις καταφέρει να το κατακτήσει, αυτομάτως διασώζεται και εξαιρείται της ψηφοφορίας!

Εν τω μεταξύ, το ποσό που συγκεντρώθηκε για τα ψώνια είναι μικρό και βάζει σε σκέψεις τους συγκάτοικους.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος εξακολουθεί να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στον Dada αλλά και στον τρόπο που γίνεται η λίστα για τα ψώνια.

Η Ζωή Ασουμανάκη συζητάει με τη Φένια Νικολαΐδη και τον KAS για το παρελθόν της και τη διαδρομή της στους διαγωνισμούς ομορφιάς. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Γκικουρίας εμφανίζεται πεσμένος και δείχνει να του λείπουν πολύ οι δικοί του άνθρωποι.

Ο Χρήστος Ντ. αποφασίζει να… αλλάξει δωμάτιο και να μείνει μαζί με τη Ζωή, τη Φένια και τον KAS! Γιατί παρομοιάζει τη Ζωή με… «μαύρη χήρα»;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.