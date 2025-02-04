Ο βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε επερχόμενο ντοκιμαντέρ από την Prime Video.

Το χωρίς τίτλο προς το παρόν ντοκιμαντέρ θα «δείξει, δεν θα αφηγείται» στους θεατές πώς να «μεταμορφώσουν ανθρώπους, μέρη και τελικά τον πλανήτη» σύμφωνα με τους Times.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα στο Ντάμφρις Χάουζ, στη Σκωτία. «Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει στο παρελθόν, ο στόχος φαίνεται να είναι να πει στον κόσμο τι αντιπροσωπεύει ο βασιλιάς και τι είναι» ανέφερε πηγή στους Times.

Η ταινία πρόκειται να αντλήσει από τις ίδιες ιδέες που ο βασιλιάς Κάρολος περιέγραψε στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2010 «Harmony: A New Way of Looking At Our World».

«Είναι ένα κάλεσμα για επανάσταση. Η επανάσταση είναι μια ισχυρή λέξη και τη χρησιμοποιώ εσκεμμένα» έγραψε στο βιβλίο. «Τα πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που φαίνονται πλέον μεγάλα στον ορίζοντά μας δεν μπορούν να λυθούν αν συνεχίσουμε με την ίδια την προσέγγιση που τα έχει προκαλέσει. Αυτό θα περιλαμβάνει τη λήψη όλων των ειδών σημαντικών βημάτων για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε τον κόσμο και ενεργούμε σε αυτόν».

«Ο βασιλιάς ανυπομονεί να δει πώς η έννοια αρμονία μπορεί να μεταδοθεί σε ένα νέο και διεθνές κοινό, χρησιμοποιώντας μερικά από τα καλύτερα δημιουργικά ταλέντα στον τηλεοπτικό τομέα… Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που έχει εφαρμοστεί από τότε που δημοσιεύθηκε το πρωτότυπο βιβλίο, πριν από 15 χρόνια και πόσες από αυτές τις πρωτοποριακές ιδέες έχουν υιοθετηθεί με διαφορετικούς τρόπους» εξήγησε.

Η ταινία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα είτε στα τέλη του 2025 είτε στις αρχές του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

