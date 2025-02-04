«Αταίριαστοι»: Γιατί έλειπε σήμερα ο Κούτρας από την έναρξη της εκπομπής

Ο Χρήστος Κούτρας απουσίαζε σήμερα κατά την έναρξη της εκπομπής «Αταίριαστοι» καθώς, όπως εξήγησε , αισθάνθηκε μία ενόχληση και επισκέφτηκε τον γιατρό του.

«Ένιωσα λίγο περίεργα, πήγα να με δουν... μια χαρά, δεν έχω τίποτα δόξα τον Θεό, γέλαγε ο γιατρός μαζί μου» είπε γελώντας ο παρουσιαστής.

«Τι να κάνουμε παιδιά, είμαστε και μιας ηλικίας, πρέπει να κοιταζόμαστε» είπε ο Χρήστος Κούτρας, που δεν αποκάλυψε ωστόσο τι του είπε ο γιατρός.

