«Αταίριαστοι»: Γιατί έλειπε σήμερα ο Κούτρας από την έναρξη της εκπομπής

«Αταίριαστοι»: Γιατί έλειπε σήμερα ο Χρήστος Κούτρας από την έναρξη της εκπομπής - Βίντεο

«Ένιωσα λίγο περίεργα, πήγα να με δουν... μια χαρά, δεν έχω τίποτα, γέλαγε ο γιατρός μαζί μου» είπε ο παρουσιαστής. 

Ο Χρήστος Κούτρας απουσίαζε σήμερα κατά την έναρξη της εκπομπής «Αταίριαστοι» καθώς, όπως εξήγησε , αισθάνθηκε μία ενόχληση και επισκέφτηκε τον γιατρό του.

«Ένιωσα λίγο περίεργα, πήγα να με δουν... μια χαρά, δεν έχω τίποτα δόξα τον Θεό, γέλαγε ο γιατρός μαζί μου» είπε γελώντας ο παρουσιαστής. 

«Τι να κάνουμε παιδιά, είμαστε και μιας ηλικίας, πρέπει να κοιταζόμαστε» είπε ο Χρήστος Κούτρας, που δεν αποκάλυψε ωστόσο τι του είπε ο γιατρός. 

