Επικός Βασάλος «καρφώνει» Μουτσινά για την «κομμένη» εκπομπή του: «Νιώθω ότι δεν πολυγούσταρε. Βαριότανε;»

Kαι τι δεν σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος φτιάχνοντας μουσακά στη διαδικτυακή εκπομπή του, Raw House. Το πρώτο θέμα που σχολίασε ήταν το κόψιμο της εκπομπής του κατά τα λοιπά φίλου του, Νίκου Μουτσινά.

«Έλα παιδιά, το περίμενα. Καταρχάς είναι στενάχωρο γιατί χάνουν τη δουλειά τους κάποιοι άνθρωποι μεσούσης της σεζόν, είναι πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά. Το περίμενα γιατί δεν πήγαινε καλά σε νούμερα και τα κανάλια δεν έχουν υπομονή όταν κάτι δεν πάει καλά. Ο Μουτσινάς είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την τηλεόραση. Από την άλλη όταν δεν πάει καλά και όλοι βγαίνουν και κράζουν... Η εκπομπή του Νίκου βέβαια δεν έδειξε και κάτι. Δεν πρόλαβε να παίξει αλλά όσο έπαιξε ήταν ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Δεν άλλαξε στην πορεία του χρόνου. Το περίμενα γιατί νιώθω ότι κι ο Νίκος δεν πολυγούσταρε. Βαριότανε; Δεν ξέρω. Του αρέσει η δουλειά που κάνει. Λένε Μουτσινάς είναι, θα πάει. Προσπάθησε να κάνει ένα πρότζεκτ μεσημεριανό το βράδυ. Δεν τον πολυένοιαξε. Δεν νομίζω ότι στεναχωρήθηκε. Το ταξίδι που πήγε, τι να κάνει, να κάτσει να κλαίει στο σπίτι του; Κάποιες παραιτήσεις, κακά νούμερα κλπ φέρανε αυτή την εξέλιξη.

Ένας αρχισυντάκτης δεν φεύγει τόσο εύκολα όταν δεν πάει καλά μια εκπομπή. Μήπως έφυγε γιατί θα κοπεί;

Και οι δύο έχουν την ευθύνη (παραγωγή και Μουτσινάς). Η παραγωγή δεν έχει ευθύνη γιατί σου λέει πάρε αυτά τα λεφτά και κάνουμε την εκπομπή. Την ευθύνη πιστεύω την έχει ο παρουσιαστής, ο αρχισυντάκης, η ομάδα. Μπορεί να είπε στην παραγωγή να δώσει μπάτζετ αλλά την ευθύνη έχει ο παρουσιαστής και η αρχισυνταξία» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: WomenOnly

