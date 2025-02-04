Από το ντεμπούτο της στην Eurovision το 1994, η Ρωσία είχε συμμετάσχει στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 23 φορές φορές και ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες του 21ου αιώνες με συνολικά δέκα τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα.

Η τελευταία συμμετοχή της ήταν το "Russian Woman" που ερμήνευσε η Μανίζα, η οποία στη συνέχεια τερμάτισε στην 9η θέση στον τελικό.

Τον επόμενο χρόνο, το 2022, η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η τελευταία συμμετοχή της Ρωσίας το 2021, με το τραγούδι "Russian Woman"

Σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη αναβίωση του διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού "Intervision" (Παρέμβαση ) - μία ρωσική Eurovision, ένας διαγωνισμός που διοργανωνόταν στη σοβιετική εποχή μεταξύ των συμμαχικών χωρών της Σοβιετικής Ένωσης.

«Η "πολυαναμενόμενη" Intervision θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2025» ανέφερε το κανάλι της Λευκορωσίας, BELSAT.

«Περισσότερες από 20 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και ο αριθμός των συμμετεχόντων συνεχίζει να αυξάνεται» σύμφωνα με το μέσο.

«Ο κύριος στόχος της διοργάνωσης είναι να επιστήσει την προσοχή σε ταλέντα από χώρες που, για διάφορους λόγους, έχουν βρεθεί εκτός του πλαισίου της Eurovision», τονίζουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η Intervision - Intervidenié στα ρωσικά - αναμένεται να διεξαχθεί στη Μόσχα με στόχο «να αναπτύξει τη διεθνή πολιτιστική και ανθρωπιστική συνεργασία». Ωστόσο δεν διευκρινίζει την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ποιες χώρες θα συμμετέχουν

Πέρυσι, ο απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν για θέματα Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας Μιχαήλ Σβιντκόι είχε δηλώσει ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και ότι "σχεδόν 20 χώρες" είναι έτοιμες να συμμετάσχουν.

Κάποιες από αυτές είναι μέλη των BRICS, οργανισμού στον οποίο μετέχουν χώρες με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία.

Επίσης, στην Intervision αναμένεται να πάρουν μέρος και μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών, στην οποία ανήκουν χώρες της πρώην ΕΣΣΔ προσκείμενες στη Μόσχα.

Σήμερα, Κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας των Κρατών, εκτός από τη Ρωσία είναι επίσης:

- Αρμενία

- Αζερμπαϊτζάν

- Λευκορωσία

- Καζακστάν

- Κιργιζία

- Μολδαβία

- Τατζικιστάν και

- Ουζμπεκιστάν.





