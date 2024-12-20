Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο, αστειεύτηκε σήμερα για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας ότι είναι «ακόμη ζωντανός», κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης στο Λονδίνο.

Ταξιδεύοντας με τη σύζυγό του Καμίλα στο Γουόλθαμστοου, στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας, ο 76χρονος μονάρχης, ρωτήθηκε από έναν εκπρόσωπο της θρησκευτικής κοινότητας Σιχ πώς είναι. «Είμαι ακόμα ζωντανός!», απάντησε με δόση χιούμορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος υποβάλλεται σε θεραπεία από τον Φεβρουάριο για καρκίνο, η φύση του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η υγεία της βασιλικής οικογένειας βρέθηκε στο επίκεντρο φέτος, αφότου ανακοινώθηκε αρχικά ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ' διαγνώσθηκε με καρκίνο και εν συνεχεία τον Μάρτιο, ότι η πριγκίπισσα Κέιτ διαγνώσθηκε με καρκίνο.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του θρόνου, αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία.

Ο Κάρολος Γ' συνεχίζει τη θεραπεία του, για την οποία δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες.

Ο βασιλιάς, ωστόσο, επανήλθε στην εκτέλεση των καθηκόντων του στα τέλη Απριλίου, δυόμισι μήνες μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο.

Τον Οκτώβριο, συνέχισε τα ταξίδια του στο εξωτερικό, κάνοντας ένα 11ήμερο ταξίδι στην Αυστραλία και τη Σαμόα για τη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας, μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα.

Μετά την επιστροφή από αυτό το ταξίδι, η Καμίλα διαγνώσθηκε με μια μορφή ιογενούς πνευμονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

