Το δικό του άρωμα δημιούργησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ', εμπνευσμένο από τους κήπους του Highgrove.

Πρόθεση του ήταν να «φυλακίσει» τη λουλουδάτη μυρωδιά, ώστε να μπορέσουν όλοι να νιώσουν τη «μαγεία» των κήπων του βασιλιά.

Το ιδιαίτερο βασιλικό άρωμα του Καρόλου ονομάζεται «Highgrove Splash», είναι eau de cologne και διαθέτει «νότες βάσης από βετιβέρ και ξύλο κέδρου», μαζί με «πλούσιο άρωμα εσπεριδοειδών που δένει με εσάνς κυπαρισσιού», όπως αναφέρεται στην περιγραφή του αρώματος στην ιστοσελίδα Highgrove.

We are introducing the new#Highgrove fragrance, a captivating addition to its #shaving collection — Highgrove Splash! This unique scent embodies the spirit of the enchanting estate, reflecting its natural #beauty and regal #heritage.https://t.co/v8WIF27SuU#highgrovegardens — Truefitt & Hill London (@TruefittHill) June 1, 2024

