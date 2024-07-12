Λογαριασμός
Ο βασιλιάς Κάρολος, βγάζει και άρωμα: Το εμπνεύστηκε από τους κήπους του Highgrove

Πρόθεση να μπορέσουν όλοι να νιώσουν τη «μαγεία» των κήπων του βασιλιά

άρωμα

Το δικό του άρωμα δημιούργησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ', εμπνευσμένο από τους κήπους του Highgrove. 

Πρόθεση του ήταν να «φυλακίσει» τη λουλουδάτη μυρωδιά, ώστε να μπορέσουν όλοι να νιώσουν τη «μαγεία» των κήπων του βασιλιά.

Το ιδιαίτερο βασιλικό άρωμα του Καρόλου ονομάζεται «Highgrove Splash», είναι eau de cologne και διαθέτει «νότες βάσης από βετιβέρ και ξύλο κέδρου», μαζί με «πλούσιο άρωμα εσπεριδοειδών που δένει με εσάνς κυπαρισσιού», όπως αναφέρεται στην περιγραφή του αρώματος στην ιστοσελίδα Highgrove.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βασιλιάς Καρολος άρωμα
