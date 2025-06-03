Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τον καρκίνο και παραδέχθηκε πως δεν ήταν «άνθρωπος της πρόληψης». Επίσης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δουλειά που έκανε με τον εαυτό της στη διάρκεια εκείνης της περιόδου, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό «είναι να καταλάβουμε εμείς τι άνθρωποι ήμασταν».

Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε στη συνέντευξή της στο «Talk of the Town»: «Είναι μια φάση επανεκκίνησης, ένα ξεκίνημα ξανά. Αισθάνομαι πολύ πιο γεμάτη, αισθάνομαι καλύτερα, σαν να έχω βγει νικητής από έναν αγώνα δρόμου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια που πέρασα, με μεγάλες απώλειες και σοβαρά προβλήματα υγείας. Είδα πολλά, μου έμαθε πολλά όλο αυτό το κακό διάστημα και τώρα είμαι σε μία πολύ δυνατή επανεκκίνηση. Πιστεύω ότι είναι ένας τελευταίος κύκλος της ζωής μου, που θα κάνω πολύ ουσιαστικά πράγματα».

Σε άλλο σημείο η Βάνα Μπάρμπα σημείωσε: «Αυτό που πέρασα ήταν μια πρώτη μορφή καρκίνου, δεν ήμουν στο στάδιο 4. Είχε να κάνει με το αίμα, ακόμα κάνω ανοσολογικές θεραπείες, για να μπορώ να είμαι καλύτερα. Είμαι ήδη καλύτερα, κοιτάζω τα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να είναι νικητής, αν το προλάβει. Η πρόληψη είναι το Α και το Ω. Και επειδή εγώ δεν ήμουν άνθρωπος της πρόληψης, φαίνεται ότι ο καλός Θεός είπε να με γλυτώσει από τα πολύ δύσκολα», εξήγησε στη συνέχεια.

Τέλος, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε εμείς τι άνθρωποι ήμασταν. Εγώ κατάλαβα πόσο εγωκεντρική ήμουν, πόσο λίγο ενδιαφερόμουν για τους ανθρώπους, με ένοιαζαν μόνο οι δικοί μου. Κάνεις ένα ενδόμυχο ψάξιμο σ’ αυτό που κουβαλάς, σε εσένα, στον εαυτό σου. Στα δύσκολα δεν μένει κανείς δίπλα σου, συνήθως τα ποντίκια το σκάνε από το πλοίο όταν δουν τα δύσκολα».



