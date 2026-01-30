Τζουμέρκα: Εικόνες αποκάλυψης μετά την νεροποντή του Νοεμβρίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κάτοικοι που ανησυχούν σε κάθε νέο κύμα κακοκαιρίας

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής και αποτύπωσε την αγωνία των ντόπιων

Οι έντονες βροχοπτώσεις που χτύπησαν Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα τον περασμένο Νοέμβριο προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε δρόμους και σπίτια. Εικόνες σαν από ταινία καταστροφής.

Κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κάτοικοι που ανησυχούν σε κάθε νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής και αποτύπωσε την αγωνία των ντόπιων.

