Γιάννης Καψάλης: Έκανε μόδα την Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική

Ο Γιάννης Καψάλης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους εκπροσώπους του ηπειρώτικου και γενικότερα του δημοτικού τραγουδιού

Ο Γιάννης Καψάλης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους εκπροσώπους του ηπειρώτικου και γενικότερα του δημοτικού τραγουδιού. Με καταγωγή από την Ήπειρο, έχει συνδέσει το όνομά του με τα πανηγύρια και τα μουσικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνοντας να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και να τη φέρει πιο κοντά και στη νεότερη γενιά. Η αυθεντική φωνή και το ύφος του τον έχουν καθιερώσει ως σταθερή παρουσία στο δημοτικό τραγούδι σήμερα.

Μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, για την αγάπη και για τον τόπο του και για το δημοτικό τραγούδι.

