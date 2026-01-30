Γιάννης Καψάλης: Έκανε μόδα την Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους εκπροσώπους του ηπειρώτικου και γενικότερα του δημοτικού τραγουδιού

Μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, για την αγάπη και για τον τόπο του και για το δημοτικό τραγούδι

Ο Γιάννης Καψάλης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους εκπροσώπους του ηπειρώτικου και γενικότερα του δημοτικού τραγουδιού. Με καταγωγή από την Ήπειρο, έχει συνδέσει το όνομά του με τα πανηγύρια και τα μουσικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταφέρνοντας να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και να τη φέρει πιο κοντά και στη νεότερη γενιά. Η αυθεντική φωνή και το ύφος του τον έχουν καθιερώσει ως σταθερή παρουσία στο δημοτικό τραγούδι σήμερα.

Μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, για την αγάπη και για τον τόπο του και για το δημοτικό τραγούδι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.