Ο φωτογράφος που απαθανατίζει τις ομορφιές της Ηπείρου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αναδεικνύει με τον καλύτερο τόπο την άγρια ομορφιά της Ηπείρου

Και δεν το κάνει μόνο καλλιτεχνικά αλλά και… βιωματικά

Ο Φώτης Καφέτσης αποφάσισε να συνδυάσει την αγάπη του για τη φύση με τη δουλειά του ως φωτογράφος. Μέσα από την πεζοπορία σε βουνά, λίμνες, δάση και απομακρυσμένα μέρη αναζητά τις ιδανικές στιγμές φωτός και χρώματος για να απαθανατίσει μοναδικές εικόνες.

Έτσι, αναδεικνύει με τον καλύτερο τόπο την άγρια ομορφιά της Ηπείρου. Και δεν το κάνει μόνο καλλιτεχνικά αλλά και… βιωματικά! Το βίντεο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, θα λέγαμε ότι είναι μια πρόσκληση για εξερεύνηση με οδηγό τον Φώτη Καφέτση.

Πηγή: skai.gr

