Ο Έλληνας λαουτίστας που έφτασε στα Grammy

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα,συνάντησε τον άνθρωπο που έκανε γνωστή τη μουσική της Ηπείρου στους Αμερικάνους

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, συνάντησε τον άνθρωπο που έκανε γνωστή την ηπειρώτικη μουσική στους Αμερικάνους. Ο επιτυχημένος λαουτίστας, Βασίλης Κώστας, έβαλε το λαούτο σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά πανεπιστήμια του κόσμου, το Μπέρκλεϊ.

Και μάλιστα το έκανε με έναν τρόπο ξεχωριστό! Συνδυάζοντάς το με την αγαπημένη του τζαζ μουσική, γεγονός που τον οδήγησε στα βραβεία Grammy.

Πηγή: skai.gr

