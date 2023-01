Στη φυλακή για απάτες μέσω τηλεμάρκετινγκ πρωταγωνίστρια αμερικανικού ριάλιτι

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ - Τζεν - Σαχ (Jennifer Shah), πρωταγωνίστρια του αμερικανικού τηλεοπτικού ριάλιτι «Real Housewives of Salt Lake City», καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία και διάπραξη απάτης.

Η ίδια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα τηλεμάρκετινγκ που στόχευε και εξαπατούσε ευάλωτα άτομα και - μετά την ανακοίνωση της ποινής - θα οδηγηθεί σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ στις 17 Φεβρουαρίου.

