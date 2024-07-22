Λογαριασμός
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η βάρκα που έφτιαξε ο γιος της με τον άντρα της έχει όνομα και είναι σημαντικό!

Ούτε μία, ούτε δύο, τρεις βάρκες έχουν φτιάξει οι άντρες της οικογένειας ως τώρα στο νησί

Στην Πάρο περνάει, όπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι της η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την οικογένειά της. Η ίδια και τα τρία της παιδιά μένουν μόνιμα στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, στο cosy σπίτι που αγόρασαν πριν μερικά χρόνια και που είναι το εξοχικό τους και ο σύζυγός της και γνωστός δικηγόρος Θέμης Σοφός πηγαινοέρχεται ανάλογα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Όταν όμως είναι εκεί, είναι πλήρως αφιερωμένος στην οικογένειά του περνώντας μαζί τους αξέχαστες στιγμές και δημιουργώντας αναμνήσεις που μένουν στον χρόνο. Φέτος ο μικρός της οικογένειας Γιάννης Εφραίμ απέκτησε μια αγάπη για τις βάρκες και τα playmobil και μπαμπάς με γιο πέρασαν ατέλειωτες ώρες κατασκευάζοντας handmade βάρκες για τις περιπέτειές τους στο νερό.

Ο ίδιος ο Θέμης Σοφός μάλιστα έγραψε: «Αυτή είναι η τρίτη βάρκα που φτιάξαμε με τον Γιάννη και σας την παρουσιάζουμε κατά την σημερινή της καθέλκυση με το όνομα Παναγίτσα. Ο άνεμος σήμερα ήταν δυνατός και τα πανιά της αποδείχθηκαν ισχυρά για την πλωιμότητα της βάρκας. Καλοτάξιδη η Παναγίτσα»!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Themis Sofos (@thsofos)

Πηγή: womenonly

TAGS: Σταματίνα Τσιμτσιλή Πάρος
