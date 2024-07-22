Μόλις πριν δύο εβδομάδες, οι κουμπάροι και το ζευγάρι βρίσκονταν στην Νάουσα της Πάρου για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες για το γάμο που ετοίμαζαν οι δύο γυναίκες τον Σεπτέμβριο στο νησί.

Η Ντέμη Γεωργίου και η Μαριαλένα Ξηρομερίτη που ήδη είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και είχαν ανοίξει μαζί το μαγαζί Eight8 στην Πάρο σχεδίαζαν να φτάσουν στην παραλία για τον γάμο με Jet Ski, το είχαν ήδη αγοράσει μάλιστα για να μην τρέχουν τελευταία στιγμή.

