Bahar- Καινούργια αρχή: Η Μπαχάρ δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα

Η Μπαχάρ λυγίζει από την πίεση της δουλειάς και, με βαριά καρδιά, αποφασίζει να παραιτηθεί. Όμως προτού τελειώσει η μέρα, τα πάντα θα ανατραπούν ξανά…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η απόφαση της Μπαχάρ να κρατήσει κρυφή τη σχέση με τον Τιμούρ και τον Αζίζι Ουράς στο νοσοκομείο έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Μία από αυτές είναι και το… φλερτ που δέχεται από έναν συνάδελφο ειδικευόμενο. Ο γιος της δεν δέχεται να φλερτάρουν τη μητέρα του μπροστά στα μάτια του και ξεσπά άσχημα. Η Μπαχάρ αποφασίζει να παραιτηθεί, γιατί εκτός από τα λάθη και την καθημερινή πίεση, συνειδητοποιεί ότι κάνει κακό και στο παιδί της.

Όταν ο Τιμούρ και η Ρενγκίν μαθαίνουν για την απόφαση της Μπαχάρ, πανηγυρίζουν κρυφά αλλά δεν ξέρουν τι θα επακολουθήσει. Ο κος Τζιχάν, ο πλούσιος επιχειρηματίας που δέχτηκε τη φροντίδα της καλοσυνάτης Μπαχάρ δίνει τη λύση, προκαλώντας την έκπληξη όλων.

Η Ρενγκίν, από την άλλη, έχει να αντιμετωπίσει και την Πάρλα, η οποία είναι αποφασισμένη να την εκθέσει στην Μπαχάρ, αποκαλύπτοντας τη σχέση της μητέρας της με τον Τιμούρ. Το παράνομο ζευγάρι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη μικρή, πριν κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/ seires/bahar-kainourgia-archi/ sezon-2023-2024#tab1

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.