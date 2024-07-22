Μία νέα εβδομάδα ξεκινάει στο Power of Love και όλα μπορούν να αλλάξουν! Μετά την αποχώρηση της Ειρήνης μία νέα γυναικεία παρουσία κάνει την είσοδό της και κεντρίζει το ενδιαφέρον δύο αγοριών!

Η Γλυκερία θέλοντας να ανταποδώσει την όμορφη κίνηση του Jason να της στείλει λουλούδια ετοιμάζει με τη σειρά της μία έκπληξη για εκείνον! Όλα τα κορίτσια τη βοηθάνε η αντίδραση όμως του Jason δεν είναι ακριβώς η αναμενόμενη…

Τα ραντεβού που κέρδισαν η Σοφία και ο Αναστάσης πραγματοποιήθηκαν με τον Δημήτρη και τη Σοφία να έρχονται πιο κοντά ενώ η Μαρκέλλα με τον Αναστάση είχαν μεταξύ τους μία ένταση. Ο Αργύρης νιώθει να βρίσκεται εκτός καθώς κανένα κορίτσι δεν έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του ενώ η Νίκη με την Μαρκέλλα βρίσκονται σε μία συνεχή αντιπαράθεση…

Οι τηλεθεατές μπορούν να δίνουν καθημερινά τη θετική τους ψήφο στο αγαπημένο κορίτσι και αγόρι στο http://poweroflove.tv αλλά και να στείλουν τα γράμματά τους στο poweroflove@skai.gr !



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.