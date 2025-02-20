Εδώ και μία, περίπου, εβδομάδα έχουν «φουντώσει» οι φήμες χωρισμού του Δημήτρη Αλεξάνδρου από την Ιωάννα Τούνη, η οποία δεν έχει αναφερθεί καθόλου στο τι συμβαίνει τελικά στην προσωπική ζωή της.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τις τελευταίες μέρες είναι σε χωριστές πόλεις, ενώ το γεγονός ότι δεν πέρασαν μαζί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτέλεσε τον λόγο που οι θαυμαστές τους αναρωτιούνται αν έχουν χωρίσει και τι συμβαίνει μεταξύ τους.

Η γνωστή influencer, ενώ δεν το συνηθίζει, έκανε ένα διάλειμμα 24 ωρών από τα social media. Ωστόσο, χθες σε ανάρτησή της αποκάλυψε ότι μάλλον έχει πάθει υπερκόπωση λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας.

«Συμπεθέρα μου καλημέρα! Λοιπόν, εγώ σέρνομαι κάπως από προχθές βράδυ. Χθες ήμουν όλη μέρα καναπέ – κρεβάτι, – κρεβάτι – καναπέ. Δεν έκανα τίποτα! Νομίζω πως έχω υπερκόπωση, λέει η αυτοδιάγνωσή μου, γιατί κάπως έτσι ήμουν και την τελευταία φορά που είχα υπερκόπωση, μιας και έχω κάνει όλα τα τεστάκια covid, μπλα μπλα μπλα, και δεν έχω κάτι.

Δεν έχω συνάχι, δεν έχω πονόλαιμο, δεν έχω βήχα, δεν έχω τίποτα. Απλά είμαι ένα κουρέλι στο σπίτι. Αυτά. Θα προσπαθήσω σήμερα να κάνω τα ραντεβού και τα πραγματάκια που έχω, θα δω… Πρέπει να λουστώ, το μαλλί μου κλαίει. Ωραία ήταν μία μέρα στον καναπέ…», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

«Χθες δεν ανέβασα κανένα στόρι γιατί ήμουν χάλια και σερνόμουν από τον καναπέ στο κρεβάτι», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου περνάει ποιοτικό χρόνο με τον γιο του στην Αθήνα. Σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη λέγοντας: «Το παιδί μου να είναι καλά».



