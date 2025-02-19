Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κώστας Σόμμερ-Βαλεντίνη Παπαδάκη: Matchy matchy και χέρι, χέρι για ψώνια

Δεν πολυκυκλοφορούν στα βόρεια είναι η αλήθεια...  

Womenonly

O Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη μένουν στα Νότια προάστια και εκεί είναι και η επιχείρηση της.

Όμως ο Κώστας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και σε άλλα μέρη και μάλιστα στο παρελθόν είχε μαγαζί μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο των ΒΠ.

Κώστας Σόμμερ

Και σε αυτό ακριβώς το εμπορικό επέλεξε να πάει με τη γυναίκα του για home shopping therapy. Ίσως συνδυάζοντας δουλειά με διασκέδαση. Και όχι μόνο πήγαν, αλλά μάτσαραν και outfits.

Κώστας Σόμμερ

 Σε τόνους του μπεζ και οι δύο απόλυτα ταιριαστοί… Τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί μοιάζουν λένε… Ε, δείτε το… μοιάζουν και στο στιλ! Athleisure σε μπεζ και οι δύο και πιασμένοι χέρι χέρι παντού εκτός από το μαγαζί όπου μπήκαν για να πάρουν… air fryer…

Κώστας Σόμμερ

Λάτρεις της υγιεινής διατροφής και οι δύο και πολύ άργησαν…

Κώστας Σόμμερ

Κώστας Σόμμερ

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark