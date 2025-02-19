Κώστας Σόμμερ-Βαλεντίνη Παπαδάκη: Matchy matchy και χέρι, χέρι για ψώνια

O Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη μένουν στα Νότια προάστια και εκεί είναι και η επιχείρηση της.

Όμως ο Κώστας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και σε άλλα μέρη και μάλιστα στο παρελθόν είχε μαγαζί μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο των ΒΠ.

Και σε αυτό ακριβώς το εμπορικό επέλεξε να πάει με τη γυναίκα του για home shopping therapy. Ίσως συνδυάζοντας δουλειά με διασκέδαση. Και όχι μόνο πήγαν, αλλά μάτσαραν και outfits.

Σε τόνους του μπεζ και οι δύο απόλυτα ταιριαστοί… Τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί μοιάζουν λένε… Ε, δείτε το… μοιάζουν και στο στιλ! Athleisure σε μπεζ και οι δύο και πιασμένοι χέρι χέρι παντού εκτός από το μαγαζί όπου μπήκαν για να πάρουν… air fryer…

Λάτρεις της υγιεινής διατροφής και οι δύο και πολύ άργησαν…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.