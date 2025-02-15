Τις τελευταίες ημέρες έντονες είναι οι φήμες χωρισμού για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα, το ζευγάρι πέρασε χωριστά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται στην Αθήνα με τον γιο τους Πάρη, ενώ η γνωστή Influencer είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα προηγούμενα χρόνια, τέτοια ημέρα, το ζευγάρι δεν παρέλειπε να «ανεβάζει» φωτογραφίες και stories και να μας δείχνει τον έρωτά του...

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer εξήγησε το πρόγραμμα που είχε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε βίντεό της. Στη συνέχεια δημοσίευσε μια ανθοδέσμη, η οποία αποτέλεσε αιτία για να «φουντώσουν» οι φήμες χωρισμού. Την ανθοδέσμη αγόρασε η Ιωάννα Τούνη για τον εαυτό της. «Μπορώ να αγοράσω τα δικά μου λουλούδια. Μόλις τα παρήγγειλα, σιγά μην περιμένω άλλους», ανέφερε.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για την Ιωάννα Τούνη. «Η Ιωάννα είναι τυχερή και μπράβο που τα συνδυάζει όλα. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση και κότσια. Αφού το έχει και το λέει μπράβο της. Προσπαθώ να ακολουθήσω το πρόγραμμα του παιδιού μου και το επαγγελματικό μου πρόγραμμα». Όσον αφορά στις φήμες χωρισμού, ο ίδιος είπε: «Έχω όλη μέρα τις δουλειές μου. Το θέμα είναι να είναι καλά το παιδί μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.