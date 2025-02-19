Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη γίνεται το απόλυτο viral λόγω σειράς του Netflix

Πώς ένα παλιό τραγούδι της μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας όχι μόνο ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο αλλά έγινε viral στις ψηφιακές πλατφόρμες χάρις το Netflix

Τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη γίνεται viral χάρις σειράς του Netflix

Το τραγούδι «Guten Morgen Sonnenschein» της Νανάς Μούσχουρη, εκτοξεύθηκε σε streams σε πλατφόρμες όπως το Deezer, το Spotify και το Apple Music και έγινε το απόλυτο viral των ημερών χάρη στη νέα γερμανική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Cassandra» στο Netflix.

Σύμφωνα με το σενάριο, μια αινιγματική τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει ένα ρομπότ με τηλεοπτική οθόνη για κεφάλι, αυτό το ρομπότ κρατά μια οικογένεια αιχμάλωτη.

Κατά τη διάρκεια της σειράς το ρομπότ αναπαράγει παλιές επιτυχίες—μεταξύ αυτών και το «Guten Morgen Sonnenschein», που ακούγεται επανειλημμένα σε καθοριστικές σκηνές.

Πρόκειται για ένα αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια όταν και το «Running Up That Hill» της Kate Bush ακούστηκε στη σειρά «Stranger Things».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Netflix Νάνα Μούσχουρη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark