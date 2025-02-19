Τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη γίνεται viral χάρις σειράς του Netflix

Το τραγούδι «Guten Morgen Sonnenschein» της Νανάς Μούσχουρη, εκτοξεύθηκε σε streams σε πλατφόρμες όπως το Deezer, το Spotify και το Apple Music και έγινε το απόλυτο viral των ημερών χάρη στη νέα γερμανική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Cassandra» στο Netflix.

Σύμφωνα με το σενάριο, μια αινιγματική τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει ένα ρομπότ με τηλεοπτική οθόνη για κεφάλι, αυτό το ρομπότ κρατά μια οικογένεια αιχμάλωτη.

Κατά τη διάρκεια της σειράς το ρομπότ αναπαράγει παλιές επιτυχίες—μεταξύ αυτών και το «Guten Morgen Sonnenschein», που ακούγεται επανειλημμένα σε καθοριστικές σκηνές.

Πρόκειται για ένα αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια όταν και το «Running Up That Hill» της Kate Bush ακούστηκε στη σειρά «Stranger Things».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.