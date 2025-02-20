«Viral» έγινε για ακόμα μία φορά ο Λάκης Γαβαλάς, αφού δεν δίστασε να «τρολάρει» τον Γιώργο Σαμπάνη μετά την αντίδρασή του σε πρόταση γάμου που έκανε πελάτης στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανίζεται.

Ειδικότερα, ο Λάκης Γαβαλάς ανέβηκε στη σκηνή και ζήτησε από τον Γιώργο Σαμπάνη να κάνει μια πρόταση γάμου. Αποδέκτρια της πρότασης δεν ήταν άλλη από την Άντζελα Δημητρίου. «Να ζήσετε», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Σαμπάνης στον Λάκη Γαβαλά.

Πριν από μερικές ημέρες, σχόλια είχε προκαλέσει η αντίδραση του Γιώργου Σαμπάνη, όταν ένας θαμώνας αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδάει, για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Η αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται στη ρομαντική διάθεση της στιγμής, προκαλώντας αρνητικά σχόλια από τους θαυμαστές του. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο γρήγορα έγινε «viral» στο TikTok, με πολλούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του καλλιτέχνη.

Πηγή: skai.gr

