Το SURVIVOR επιστρέφει στις ρίζες του και η πιο μεγάλη περιπέτεια ξεκινά, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Δύο φυλές, οι Τίγρεις και οι Αετοί, «ναυαγούν» στον Άγιο Δομίνικο. Αν θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Στην αφιλόξενη παραλία δεν υπάρχει καλύβα, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο και η καταιγίδα πλησιάζει…

Για να προστατευτούν οι 18 Survivors θα πρέπει να γίνουν ένα με τη φυλή τους, να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα χέρια και το μυαλό τους.

Ο χρόνος πιέζει και το πρώτο ομαδικό αγώνισμα ξεκινά. Κάθε λάθος κοστίζει ακριβά για όλους.

Όταν πέφτει η νύχτα οι Survivors συγκεντρώνονται για να ανάψουν τις δάδες τους για πρώτη φορά, μία δάδα όμως θα μείνει σβηστή.

Για έναν Survivor το ταξίδι μπορεί να τελειώσει πριν καν αρχίσει…

