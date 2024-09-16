Η Αμερικανίδα ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, απέσπασε το βραβείο του Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά στα φετινά Emmy, για το ρόλο της στην αγαπημένη σειρά «The Bear».

«Ευχαριστώ τον σύζυγό μου, Ντέιβιντ Ζάγιας, που μου είπε να γράψω έναν ευχαριστήριο λόγο και δεν το έκανα γιατί δεν πίστευα ότι θα ήταν πιθανό», δήλωσε η ηθοποιός καθώς παρέλαβε το βραβείο από τους Κέιτλιν Όλσον και Ρομπ Μακέλενεϊ. Πρόσθεσε ότι είχε θεωρήσει απίθανη τη νίκη της καθώς ήταν συνυποψήφια με τις Μέριλ Στριπ, Χάνα Άινμπιντερ, Κάρολ Μπέρνετ και Σέριλ Λι Ραλφ.

«Σας αγαπώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και όλες τις γυναίκες - τη μαμά μου, σας ευχαριστώ», είπε.

Η πρωταγωνίστρια, η οποία υποδύεται την Tina στην διάσημη κωμωδία του FX, ευχαρίστησε επίσης τους δημιουργούς και τους συναδέλφους της λέγοντας «σας ευχαριστώ που μου δώσατε μια νέα ζωή με αυτή τη σειρά», πριν προσθέσει: «Προς όλες τις Λατίνες που με παρακολουθούν: Συνεχίστε να πιστεύετε και ψηφίστε. Ψηφίστε για τα δικαιώματά σας».

Είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός είναι υποψήφια για Emmy, καθώς έλαβε μία από τις 23 υποψηφιότητες που απέσπασε το «The Bear». Παρέλαβε το βραβείο της με ένα εκθαμβωτικό πράσινο off shoulder φόρεμα με παγιέτες, Christian Siriano, και ευχαρίστησε χαριτολογώντας με τους σκηνοθέτες που κατέβασαν το μικρόφωνο στην αρχή της ομιλίας της, λόγω ύψους, σύμφωνα με το «People».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

