Πολύ κοντά ήρθαν αυτά τα δύο χρόνια που γυρίζουν μαζί το Maestro, η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφος Παπακαλιάτης.

Και μπορεί ο δημιουργός να είπε πλέον το It's a wrap και να προχωράει στη διαδικασία του μοντάζ των τελευταίων επεισοδίων της σειράς που παίζεται και διεθνώς από την πλατφόρμα του Netflix (η μόνη ελληνική που διατίθεται και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας και Κύπρου), αλλά η Κλέλια που ολοκλήρωσε τα δικά της γυρίσματα πριν από μία εβδομάδα θέλει κι άλλο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.